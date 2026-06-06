４日、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに出席した世界の主要通信社の責任者らと会見するプーチン大統領。（サンクトペテルブルク＝新華社記者／郝建偉）【新華社サンクトペテルブルク6月6日】ロシアのプーチン大統領は4日、第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに出席した世界の主要通信社13社の責任者らと会見した。新華社の傅華（ふ・か）社長の質問に答え、「ロ中首脳の良好な関係が、両国関係の新た