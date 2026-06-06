４日、チョモランマの麓で餌を探すバーラル。（ラサ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ6月6日】世界最高峰チョモランマの中国側の麓で4日、バーラルが群れで餌を探している様子が見られた。西蔵自治区は近年、チョモランマ自然保護区で生態系保護の取り組みを強化しており、野生動物の個体数増加や植生の回復など、保護の成果が表れている。４日、チョモランマの麓で餌を探すバーラル。（ラサ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠