大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）の優勝パレードが6日、地元の福島市内で行われた。沿道を埋め尽くした。パレード、セレモニーに約1万5000人が集結。兄の幕内・若元春（32＝荒汐部屋）、長男の浬（かいり）さんとオープンカーに乗って声援に応え、「想像以上の人たちに集まっていただいた。ありがたく思っている」。前回賜杯を抱いた22年春場所後はコロナ下で実現できなかった。「凄