NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で戦国武将・前田利家役を演じる俳優の大東駿介（40）と妻・まつ役を演じる欅坂46・櫻坂46元キャプテンで女優の菅井友香（30）が6日、ゆかりの金沢市内で行われた「第75回金沢百万石まつり」のメーンイベント「百万石行列」に劇中の扮装姿とメークで参加。約2時間にわたり、市内中心部3・1キロ（金沢駅東広場前〜金沢城公園）を進んだ。同年の大河で利家役＆まつ役を演じる2人が「