久留米競輪場の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）は3日目を終えた。8Rは岡山ワンツーが決まった。S級3走目の猿楽楓樹（25＝岡山）がきっちりと主導権を握り、岩津裕介（44＝岡山）が差し切った2着奮闘の猿楽は「とうとう眠れなくなってきました。二次予選の前の夜からあまり眠れていない」と語った。緊張から来る睡眠不足と戦いつつ、結果も残しているのだから大したものだ。「ちょっと出来すぎだけど、まだ