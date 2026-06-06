◇交流戦巨人・西舘―ロッテ・ロング（東京ドーム）ヤクルト・奥川―日本ハム・北山（神宮）DeNA・尾形―ソフトバンク・徐若熙（横浜）中日・涌井―西武・ワイナンス（バンテリンドームナゴヤ）阪神・才木―楽天・藤井（甲子園）広島・岡本―オリックス・宮国（マツダスタジアム）