日本卓球協会は6日の理事会で、男女とも銀メダルだった5月の世界選手権団体戦の代表選手に、報奨金各200万円を贈ることを報告した。それぞれの監督は100万円ずつで、報奨金は計2200万円となる。日本は男子の張本智和（トヨタ自動車）、女子の張本美和（木下グループ）を中心に勝ち上がったが、いずれも決勝で中国に敗れた。