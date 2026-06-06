こちらは、NASA（アメリカ航空宇宙局）のチャンドラX線宇宙望遠鏡と、地上の望遠鏡（Pan-STARRS）が観測した銀河団「Abell 2029（エイベル2029）」。おとめ座の方向、地球から約10億光年先にあります。【▲ チャンドラX線宇宙望遠鏡と地上の望遠鏡（Pan-STARRS）が観測した銀河団「Abell 2029（エイベル2029）」（Credit: X-ray: NASA/CXC/CfA/C. Watson et al.; Optical: PanSTARRS; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk and