◇交流戦ヤクルト０―２日本ハム（2026年6月6日神宮）零敗を喫したヤクルト・池山隆寛監督（60）は試合後、「やっぱり点が入らないと、満員のお客様に申し訳なかったなと思います」と、振り返った。神宮球場創建100年の記念試合を飾れなかった。2回1死満塁のチャンスで古賀優大が二ゴロ併殺を喫した。指揮官は「2回、ゲッツーっていう。タイムリーがなかなか出ないし、犠飛もね。打ち方であったり、狙い球であったり