主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月5日（金）に放送された第7話では、余命３ヶ月の主人公・高坂葵（白洲迅）にとって大事なプレゼンの日が訪れた。すると、5歳の息子・蓮（小野晄士朗）が“ある贈り物”を計画し…。【映像】パパのため四つ葉のクローバーを探す蓮◆「見つかったら上手くいくかなって思って」第7話では、葵が仕事でずっと取り組んできた駅前再開