被災地への思いを胸に、世界最高峰の舞台に挑む。北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表は現地時間5日に活動3日目のトレーニングを行った。MF田中碧(リーズ)は、能登半島地震で被災した石川県輪島市の職人とともに制作した輪島塗のすね当てをW杯へ持参したことを明かし、「ピッチでしっかりと表現して恩返ししたい」と決意を語った。田中は被災地支援活動の一環として、この2年