【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦】(ユアスタ)仙台 1-1(PK4-2)富山<得点者>[仙]中田有祐(30分)[富]深澤壯太(90分+3)<退場>[富]チョン・ウヨン(41分)<警告>[仙]岩渕弘人(41分)、松井蓮之(62分)観衆:16,656人主審:大橋侑祐└J2・J3全40チームの頂点に立ったのは仙台! 10人の富山に同点被弾もPK戦を制してタイトル獲得