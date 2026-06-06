[6.6 J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦 仙台 1-1(PK4-2) 富山 ユアスタ]ベガルタ仙台がJ2・J3百年構想リーグ優勝を飾った。プレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦が6日にユアテックスタジアム仙台で行われ、EAST-A首位の仙台はWEST-A首位のカターレ富山と対戦。1-1で突入したPK戦を4-2で制し、J2・J3百年構想リーグ全40チームの頂点に立った。5月30日のプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦を制し、優勝決定戦