【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦】(MUFG国立)FC東京 1-3(前半0-3)C大阪<得点者>[F]佐藤龍之介(62分)[C]本間至恩(10分)、櫻川ソロモン2(35分、43分)<警告>[F]橋本健人(73分)[C]柴山昌也(69分)、ディオン・クールズ(89分)観衆:49,693人主審:上田益也├C大阪が前半3発で3位フィニッシュ!! 後半猛攻FC東京は佐藤龍之介弾もゴール&PK取り消しに泣く└功労者・東慶悟にFC東京サポが大声援、異例