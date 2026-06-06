[6.6 J1百年構想リーグ3位決定戦第2戦 FC東京 1-3 C大阪 MUFG国立]FC東京でのラストマッチを終えたMF東慶悟に、サポーターから大きな声援が送られた。『DAZN』の中継で出た情報によればホーム最終戦セレモニー後に挨拶の場が用意されていたというが、特大のチャントを受けた東が前倒しで挨拶する異例の展開になった。ロンドンオリンピックで10番を背負った東は2013年にFC東京に加入。14年間という長期間をFC東京で過ごし、FC東