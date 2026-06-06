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【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦】(メルスタ)鹿島 2-0(前半0-0)神戸<得点者>[鹿]林晴己(68分)、安西幸輝(70分)<警告>[鹿]知念慶(50分)、樋口雄太(87分)、関川郁万(90分+2)観衆:29,826人主審:福島孝一郎└神戸がJ1百年構想リーグ制覇!!第2戦は鹿島に敗れるも5発大勝の第1戦アドバンテージ大きく