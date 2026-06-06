[6.6 J1百年構想リーグ3位決定戦第2戦 FC東京 1-3 C大阪 MUFG国立] J1百年構想リーグ3位決定戦第2戦が6日に行われ、セレッソ大阪がFC東京に3-1で勝利した。2戦合計5-3で上回ってWEST2位のC大阪が3位でシーズンを終えた。C大阪ホームの第1戦は2-2に終わったカード。FC東京は前半5分、左CKのこぼれ球をFWマルセロ・ヒアンがシュートすると、GK中村航輔が弾いたこぼれ球をMF佐藤恵允が押し込んだ。だが、VARの介入を経てオンフィ