[6.6 J1百年構想リーグPO(1-2位決定戦)第2戦 鹿島2-0神戸 メルカリ]シーズン移行に伴う特例大会をヴィッセル神戸が制した。第1戦を5-0で制したアドバンテージをもって敵地に乗り込んだ神戸は、鹿島アントラーズに0-2で敗れたものの、2戦合計5-2で勝利して、J1百年構想リーグの優勝を決めた。5月30日にノエビアスタジアムで行った第1戦は、まさかの結果になった。エースFW大迫勇也のハットトリックの活躍もあって、神戸が5-0