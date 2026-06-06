【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-30位決定戦)第2戦】(CFS)栃木C 3-1(前半1-0)滋賀<得点者>[栃]齋藤恵太(42分)、山下敬大(71分)、田中パウロ淳一(83分)[滋]白石智之(58分)<警告>[栃]小池裕太(25分)、齋藤恵太(51分)[滋]秋山駿(18分)、平井駿助(54分)主審:岡宏道