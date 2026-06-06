【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第2戦】(藤枝サ)藤枝 1-0(前半1-0)愛媛<得点者>[藤]岡澤昂星(37分)<警告>[愛]日野翔太(34分)、金沢一矢(48分)主審:清水修平