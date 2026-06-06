【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-14位決定戦)第2戦】(ニッパツ)横浜FC 2-1(前半1-0)山口<得点者>[横]ジョアン・パウロ(13分)、駒沢直哉(90分)[山]オウンゴール(56分)<警告>[山]三沢直人(19分)、大岩一貴(50分)、山本駿亮(58分)、小澤亮太(87分)主審:佐々木慎哉