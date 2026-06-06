【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-26位決定戦)第2戦】(サンアル)松本 0-2(前半0-2)奈良<得点者>[奈]田村翔太(11分)、川崎修平(31分)<警告>[松]白井達也(44分)、加藤拓己(45分+4)、村越凱光(57分)[奈]芝本蓮(46分)、佐藤諒(74分)、マルク・ヴィト(90分+3)主審:上田隆生