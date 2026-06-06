【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦】(NACK)大宮 2-1(前半0-0)高知<得点者>[大]ガブリエウ(73分)、石川俊輝(81分)[高]上月翔聖(55分)<警告>[大]カウアン・ディニース(64分)[高]松本大地(26分)主審:本多文哉