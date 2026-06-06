【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦】(いちご)宮崎 2-1(前半0-0)甲府<得点者>[宮]土信田悠生(53分)、松本ケンチザンガ(87分)[甲]藤井一志(68分)<警告>[宮]土信田悠生(71分)、力安祥伍(83分)[甲]内藤大和(44分)、太田龍之介(90分+1)主審:堀善仁