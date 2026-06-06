ナ・リーグ西地区のドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地ドジャースタジアムでエンゼルスと対戦。先発の佐々木朗希投手が、7回2安打無失点2四球10奪三振の好投。0－0で迎えた9回裏に、フレディ・フリーマン内野手が10号ソロを放ってサヨナラ勝利を収めた。殊勲の一打を記録したフリーマンは試合後、現地メディアの取材に応じ佐々木を称賛。異国でプレーする難しさに理解を示した。