バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は6日（日本時間7日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週が行われる。世界ランキング5位の女子日本代表は、同10位のドイツ代表と対戦する。2大会ぶりのメダル獲得を狙う中、主力が躍動して連勝スタートを切った日本女子。カナダの地で3連勝を飾れるか注目が集まる。 ■石川はウクライナ戦で22得点 日本は昨年のVNLと世界選手権で4位に