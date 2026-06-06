砂川市で一家5人が死傷した飲酒運転事故からきょうで11年です。現場近くには飲酒運転撲滅の祈願碑が建てられました。砂川市に設置された祈願碑には飲酒運転撲滅の願いが込められています。2015年6月6日、飲酒運転で暴走行為をしていた2台の車に巻き込まれ永桶弘一さんの一家5人が死傷しました。事故から11年のきょう、現場近くには祈願碑が設置され、完成式典が行われました。（飯澤明彦砂川市長）「あってはならない飲酒運転を