世代を超えて愛されている「たまごっち」。その誕生30周年を記念した展覧会が、 きょう（２０２６年６月６日）から札幌で始まりました。サッポロファクトリーできょう（６日）から始まったのが、「大たまごっち展」です。誕生30周年を記念した今回の展覧会では、たまごっちたちの部屋を再現した空間などがあり、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験ができます。（訪れた客は）「たのしい」「歴代のたまごっちを