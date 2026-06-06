◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神1-0楽天(6日、甲子園球場)この試合でチーム唯一の打点をたたき出し、勝利に大きく貢献した立石正広選手が、キャリア初のヒーローインタビューに登場。お立ち台で初々しい姿を披露しました。立石選手は自身初のヒーローインタビューとなり、「早く立ちたかったので、最高の気分です」と喜びを語ると、決勝タイムリーの打席では「なかなか思うように行かない打席が多かったので、なんとか強い打球で間を