◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が7回無失点の好投。デーブ・ロバーツ監督はメジャー移籍後最高の投球を見せた右腕を絶賛しました。佐々木投手はこの試合でマイク・トラウト選手から2つの三振を奪うなど、自己最多の10奪三振をマーク。打線の援護がなく今季4勝目は逃すも、自己最長タイの7回まで投げてエンゼルス打線をわずか2安打に封じました。直球の最速は100.