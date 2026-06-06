「自分は自分」と奮い立たせる俳優の唐田えりかが6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇。【全身写真】抜群のスタイル！シンプルセットアップの唐田えりか本作では主人公・信子の先輩を演じた唐田は、信子に「強くなったね」と声をかけるシーンがあるという。俳優業の中で不安があったときに、「先輩方にこういうやさしい言葉で一歩背中を押してもらったことがあった」と自分と役を重ね