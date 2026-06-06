タレントの村重杏奈さんが?知的＆大人?なコーデを投稿しています。【写真を見る】【 村重杏奈 】眼鏡にネイビートップスで知的シック「言葉遣い品質向上委員会」フォロワー称賛「スタイル最高級品」村重さんは「最近ハマってる言葉は『情緒ある街並みですね♡』です！」とテキスト。グレーの石積みの建物の前にいる村重さんは、ネイビーの身頃に白の襟のトップス、白の膝下のスカートと赤のヒールを合わせ、プラダの三角形が