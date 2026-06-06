脳梗塞（こうそく）で詰まった血管内の血栓（血の塊）を溶かす海外の新薬について、国内で臨床試験を実施した結果、従来の薬と比べ効果が高かったとの研究結果を国立循環器病研究センターなどが発表した。新薬は海外で承認されているが、国内では未承認となっている。「ドラッグロス」の解消に向け、厚生労働省は国内で実用化を進める企業を公募する。脳梗塞は脳の血管に血栓が詰まる病気で、患者の半分が体のまひなど重度の後