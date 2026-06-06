5回、空振り三振に倒れた阪神・森下。その後、球審への暴言により退場処分となった＝甲子園阪神の森下翔太外野手が6日、交流戦の楽天2回戦（甲子園）で球審への暴言により、退場処分を受けた。五回の打席で空振り三振に倒れた後、真鍋球審の判定を不服として暴言を吐く行為があった。