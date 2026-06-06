オリックス戦に先発した広島・森下＝マツダ広島は一回にモンテロの適時打などで2点を先制。四回に坂倉、持丸の本塁打などで3点を加え、5―4の八回は名原の2点三塁打で突き放した。森下は7回1/3を4失点で4勝目。オリックスは1分けを挟んで4連敗となった。