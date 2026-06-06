フジ「愛という名のもとに」（９２年）で江口洋介演じる時男の恋人役を演じた女優・網浜直子（５７）が６日、インスタグラムで離婚を発表した。網浜は１９９８年、ラジオパーソナリティでタレントの松山三四六（※現在は松山三四朗）と結婚。２人の息子を育てた。次男（２４）は慶応大在学中、「ミスミスターＳＦＣコンテスト２０２２」でグランプリを獲得した筋肉モリモリのイケメン。現在はインフルエンサー、ＹｏｕＴｕｂｅ