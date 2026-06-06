埼玉県内で5日夜から6日未明にかけてひったくり事件が相次ぎました。5日、午後11時50分ごろ埼玉・越谷市の路上で男性（40）が、後ろから来たバイクに現金約10万円などが入ったバックを奪われました。その約2時間半後には、川口市でも同様の手口で男性がバッグを盗まれていて、警察は同一犯による連続ひったくりの可能性もあるとみて捜査しています。