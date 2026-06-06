元ヤクルトと巨人内野手でタレント長嶋一茂（60）が5日放送の、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。野球選手を引退後の記者会見で新聞記者に言われた衝撃の質問を明かした。一茂は「父親の絶大なファンがいるじゃない。で、僕は、40年前にプロの門をたたいて、鳴かず飛ばずで何も期待に応えられない。ずーと期待に応えられないバカ息子で行くわけだよ、30歳まで、野球をやめるまでね」と自虐気味に話した