ボートレース徳山の「西部発刊１万号記念スポーツ報知杯争奪戦」が６日、２日目を開催した。大原祥昌（２６＝広島）が奮闘中だ。ここまで３走で２勝２着１回と序盤戦を好内容でまとめている。この日前半６Ｒは２コースから差して最終２Ｍまで仲本舜を猛追し２着。続く３枠の後半１１Ｒ、進入で１枠・山下奈緒が前づけした清水紀克を突っ張る隙にクルッと回ってインを奪取。「懐が開いてたので入った。２コースと思ってたけどま