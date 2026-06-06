「ホラーの中に出てくる人物を楽しくやったことなかったので、初めての経験だった」――。木村多江が、映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』で味わった新鮮な役作りを振り返った。監督からの「楽しく演じてください」という言葉が、役への向き合い方を変えたという。木村多江○木村多江も「初めての経験だった」監督の演出映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台挨拶が5日に都内で行われ、賀来賢人