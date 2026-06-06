昨年のエプソムＣを勝ったセイウンハーデスの全妹になるニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が、７日の阪神８Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１４００?＝１８頭立て）に出走する。初戦こそ流し気味で５馬身差の圧勝だったが、続く重賞とリステッドでは２ケタ着順。自己条件に戻った今回は譲れない戦いになる。「開幕週と距離短縮でスピードを生かした競馬をしたい。１４００?なら集中できるはず。お兄