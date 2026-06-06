◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ千葉０―３巨人３軍（６日・秋津）巨人が完封勝利を飾った。先発の高卒３年目左腕・千葉は初回、２回と３者凡退。３回は先頭に二塁打を許したが、後続を断った。その後は完全投球で７回１安打無失点、８奪三振と快投。２番手・富田は１回２安打無失点、３番手・田村は１回無安打無失点に抑えた。打線は３回無死二塁から田上の打席で敵失が絡み先制。その後２死二塁では知念の適時二塁打で追加