◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者ウィリバルド・ガルシア―同級３位アンドリュー・モロニー（６日・愛知県国際展示場）ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチで、挑戦者の同級３位アンドリュー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝が王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝を２―０の判定で下して王座獲得。２０２０年６月にＷＢＡ世界スーパーフラ