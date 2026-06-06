◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―５西武（６日・バンテリンドーム）西武・隅田知一郎投手が現役最後となるかもしれない打席でスクイズを決めてプロ初打点を挙げた。２点リードの７回１死二、三塁、左翼スタンドからチャンステーマが鳴り響く中で打席へ。「前に（打球が）飛ぶ気がしなかったので。（三塁走者が）ハセ（長谷川）だったので、いいバントができたらワンチャン点が入るなと」と、内角１５３キロ直球に対