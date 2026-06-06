◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦鹿島２―０（２戦合計２―５）神戸（６日・メルスタ）東西の１位同士による“優勝決定戦”の第２戦が行われ、鹿島は神戸に２―０で勝利したが、第１戦での０―５の惨敗が重くのしかかり、２戦合計２―５で敗れた。＊＊＊この日が百年構想リーグの最終戦となったため、試合後には最終戦セレモニーが行われた。鬼木達監督は、絶望的な状況の中でも声援を送り