ダートで惜敗続きだった人気馬の勝ちっぷりにＳＮＳでは衝撃が広がっている。６日の東京１２Ｒ・３歳上１勝クラス（ダート１６００メートル）で単勝オッズ１・２倍の１番人気に支持された外国産馬ザーフィル（牡３歳、美浦・林徹厩舎、父ガイヤース）が５馬身差で圧勝した。ダミアン・レーン騎手とコンビを組んだ同馬は１０番枠から五分のスタートを切ったが、発馬直後の芝部分で早くも先頭に躍り出た。ハナに立って軽快に飛ば