SEが響くなか、真っ赤なライトで浮かび上がったHELL STAGE。SEが派手なフレーズに切り替わったところで現われたのはバックドロップシンデレラ。鬼ヶ島一徳(Dr)は両手をあげてハンドクラップし、会場全体にハンドクラップの嵐を起こし始めた。いきなり凄まじい一体感だ。そして最後にでんでけあゆみ(Vo)が現れると同時に、豊島“ペリー来航”渉(G)とアサヒキャナコ(B)がコードを、鬼ヶ島がドラムを轟かせた。「いくぞ、サタニック！