◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（６日・東京ドーム）巨人対ロッテ戦のスタメンが発表された。６月の４戦で３発と好調のトレイ・キャベッジ外野手が今季３度目の４番に入った。フリアン・ティマ外野手が「７番・一塁」で先発出場。２９試合連続で４番を務めていたボビー・ダルベック内野手はベンチ外となった。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）泉口２（三）浦田３（左）佐々木４（中）キ