◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト０―２日本ハム（６日・神宮）ヤクルトは４回に緊急降板した高梨裕稔投手について、右肘の違和感で降板し今後、医療機関を受診する予定と発表した。両軍無得点の４回無死二、三塁。万波をフォークで空振り三振に仕留めた後、コーチがマウンドへ。治療のためベンチに下がるとアナウンスがあり、そのまま広沢に交代となった。２番手の広沢が２死一、三塁から野村に適時打を浴び、高梨