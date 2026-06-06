岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】6日、サッカー男子の4回戦8試合が行われ、4回戦から登場の岡山学芸館、玉野光南、倉敷古城池、作陽学園はいずれも勝利しました。 〈4回戦〉倉敷古城池 3-1 朝日塾玉野光南 2-0 倉敷翠松 関西 3-0 岡山朝日作陽学園 2-0 岡山龍谷 岡山学芸館 9-0 水島工倉敷 0-0 おかやま山陽（※PK戦で倉敷が7-6で勝利） 就実 6-0 美作創志学園 6-0 総社 7日には準々決勝4試